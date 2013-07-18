Теперь маркетингу может научиться каждый!

«PowerBranding» - крупный образовательный проект, созданный для обучения начинающих специалистов практическим основам маркетинга, брендинга и рекламы.

На сайте в бесплатном доступе содержится более 1000 профессиональных материалов для развития и совершенствования знаний в области маркетинга.

Энциклопедия по маркетингу

Краткое изложение современной теории маркетинга и моделей стратегического управления торговой маркой вы найдете в разделе «Основы». Профессиональные статьи с наглядными примерами и подробными инструкциями позволят каждому применить на практике лучшие методики сегментирования и позиционирования продукта, помогут правильно проанализировать рынок и оценить конкуренцию в сегменте, выбрать прибыльные направления развития бизнеса и разработать результативную маркетинговую стратегию товара.

Видео-лекции по маркетингу

Видео-курсы – новый формат обучения теории и практике маркетинга. Лекции данного раздела носят исключительно практический характер. Каждый курс включает несколько видео презентаций о современных моделях маркетинга и практические задания для закрепления материала курса.

Обзоры и полезные статьи

Раздел «Обзоры» содержит подборку интересных статей и полезные отчеты мировых маркетинговых исследований. Ключевые тенденции маркетинга и рекламы, работающие методы продаж на В2В и В2С рынках, самые эффективные методы продвижения нового продукта и многое другое от ведущих исследовательских агентств в области брендинга и стратегического управления.

Дополнительные материалы

На нашем сайте содержатся материалы, которые не только помогут вам в изучении основ маркетинга, но и будут невероятно полезны в работе. Мы постоянно обновляем раздел авторских рецензий на новые книги по маркетингу; публикуем готовые шаблоны и делимся с вами самыми свежими новостями от мировых брендов. И, конечно же, знакомим с лучшими бизнес-кейсами по маркетингу, которые помогут решить самые сложные задачи.

Желаем приятного и продуктивного обучения такой прекрасной профессии как маркетинг!