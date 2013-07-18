Уважаемые читатели, поздравляем вас с наступившим 2015 годом! Желаем вам профессионального роста; рыночного успеха вашим продуктам, услугам и сервисам; понимания и доверия руководства; и, конечно же, бодрого настроения и боевого духа, без которых маркетологу сложно проталкивать новаторские решения и придумывать эффективные рекламные идеи, направленные на рост продаж!
Хотим начать первый рабочий день с рассказа о том, что все таки стоит начать делать специалисту по маркетингу в наступившем 2015 году. В следующих шести советах мы собрали наиболее актуальные направления развития маркетинга, которые смогут повысить эффективность вашей работы и обеспечат стабильный рост продаж в условиях нестабильной рыночной ситуации. Читать
Один из самых часто задаваемых вопросов маркетинга: «Насколько эффективна реклама моего товара?». В данной статье мы расскажем о классическом подходе к анализу эффективности проведенных рекламных кампаний. Прочитав нашу статью, вы узнаете о 5 золотых правилах проведения качественного анализа по эффективности продвижения товара; на примере готового отчета познакомитесь с основными этапами расчета эффективности рекламы — от анализа динамики продаж до составления годового отчета по эффективности рекламы.
Рейтинг «Seo глазами клиентов» от интернет-издания Seonews — это не только независимый обзор ведущих seo-компаний в России, но и краткий анализ рынка seo-услуг. Из данного обзора вы узнаете не только, какие интернет-компании на сегодняшний момент признаются ведущими в области поисковой оптимизации сайтов, но и насколько развит рынок seo-услуг в нашей стране.
В 2014 году участниками рейтинга стали 63 seo-компании российского рынка, было опрошено более 900 собственников бизнеса, что позволяет говорить о хорошем масштабе проекта.
Теперь маркетингу может научиться каждый!
«PowerBranding» - крупный образовательный проект, созданный для обучения начинающих специалистов практическим основам маркетинга, брендинга и рекламы.
На сайте в бесплатном доступе содержится более 1000 профессиональных материалов для развития и совершенствования знаний в области маркетинга.
Энциклопедия по маркетингу
Краткое изложение современной теории маркетинга и моделей стратегического управления торговой маркой вы найдете в разделе «Основы». Профессиональные статьи с наглядными примерами и подробными инструкциями позволят каждому применить на практике лучшие методики сегментирования и позиционирования продукта, помогут правильно проанализировать рынок и оценить конкуренцию в сегменте, выбрать прибыльные направления развития бизнеса и разработать результативную маркетинговую стратегию товара.
Видео-лекции по маркетингу
Видео-курсы – новый формат обучения теории и практике маркетинга. Лекции данного раздела носят исключительно практический характер. Каждый курс включает несколько видео презентаций о современных моделях маркетинга и практические задания для закрепления материала курса.
Обзоры и полезные статьи
Раздел «Обзоры» содержит подборку интересных статей и полезные отчеты мировых маркетинговых исследований. Ключевые тенденции маркетинга и рекламы, работающие методы продаж на В2В и В2С рынках, самые эффективные методы продвижения нового продукта и многое другое от ведущих исследовательских агентств в области брендинга и стратегического управления.
Дополнительные материалы
На нашем сайте содержатся материалы, которые не только помогут вам в изучении основ маркетинга, но и будут невероятно полезны в работе. Мы постоянно обновляем раздел авторских рецензий на новые книги по маркетингу; публикуем готовые шаблоны и делимся с вами самыми свежими новостями от мировых брендов. И, конечно же, знакомим с лучшими бизнес-кейсами по маркетингу, которые помогут решить самые сложные задачи.
Желаем приятного и продуктивного обучения такой прекрасной профессии как маркетинг!